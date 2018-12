For første gang kan der blive solgt over 600.000 biler til private i løbet af et år.

2018 kan meget vel blive det første år, hvor der bliver solgt over 600.000 biler til private i Danmark. Det viser tallene for bilsalget i november, hvor antallet af biler solgt til private nåede op på foreløbig 596.000 i år.

Tallene opgøres af Danmarks Statistik.

Der er en klar overvægt af brugte biler blandt de køretøjer, som har skiftet hænder i år. Indtil videre er der blevet solgt 127.000 nye personbiler og 469.000 brugte biler ifølge Danmarks Statistik.

Årets bilsalg faldt ellers i september, da en ny metode til at beregne brændstofforbrug blev introduceret. De to seneste måneder har salget løftet sig igen.

Sammenlignet med sidste år er det i højere grad husholdningerne og i mindre grad erhvervene, der står for bilkøbene.

Samtidig kan Danmarks Statistik konstatere, at privatleasingen igen er på samme niveau, som før afgifterne blev ændret i 2017.

/ritzau/