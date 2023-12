Elbilerne trækker bilsalget i november op med 25 procent i forhold til samme måned sidste år.

Bilsalget har taget fart mod slutningen af året og lå i november 25 procent højere end i samme måned sidste år. Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

Hele 16.354 nye biler blev der indregistreret i månedens løb, og det er 3240 flere end sidste år.

Elbiler udgjorde med 7233 nye eksemplarer 44 procent af salget og øger dermed markedsandelen betragteligt.

Det er ifølge Mads Rørvig, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører, en udvikling, der formentlig vil fortsætte.

- Ved årets begyndelse var vi meget usikre på, hvordan bilsalget ville komme til at se ud. Allerede nu kan vi se et flot resultat for året, og vi er klar til en god slutspurt frem mod 2024.

- Dertil er elbilerne begyndt at udgøre en betydelig andel af bilsalget, som vi forventer stiger i 2024, siger han i en kommentar til tallene.

De Danske Bilimportører forventer, at elbilerne næste år vil udgøre mere end halvdelen af alle nye biler.

En af forklaringerne på det voksende salg af elbiler op mod nytår er formentlig de afgiftsstigninger, der venter købere af elbiler i 2024.

Selv om der i det nyligt indgåede finanslovforlig blev indført et forhøjet bundfradrag i registreringsafgiften for elbiler, så vil det stadig blive dyrere at anskaffe sig en ny elbil på den anden side af nytår.

/ritzau/