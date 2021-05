Ifølge privatøkonom vidner bilsalget de seneste to måneder om en stærk købelyst og købekraft hos forbrugerne.

Bilsalget har vristet sig fri af coronakrisen.

Det viser 15.526 nye indregistreringer af personbiler i Danmark i april ifølge De Danske Bilimportører.

I løbet af årets første fire måneder er der kommet 59.423 nye biler ud på de danske veje. Det er helt på niveau med samme periode i 2020, som også var præget af coronaepidemien.

- Bilsalget i 2021 har haft en meget svær start på grund af coronanedlukningen. Dog har vi de sidste måneder set, at bilsalget har gjort flot comeback og allerede har indhentet det tabte.

- Vi håber, at denne udvikling vil fortsætte med at blomstre resten af året, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

Bilsalget er blandt en lang række nøgletal, som økonomer følger for at måle lysten hos forbrugerne til at bruge penge, hvilket kan sige noget om temperaturen i økonomien.

Privatøkonom ved Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer fremhæver i en skriftlig kommentar, at meget af det tabte fra nedlukningen i januar og februar er indhentet i marts og april.

- Det vidner om en stærk købelyst og købekraft hos forbrugerne, lyder hans vurdering.

I marts blev der indregistreret 23.731 personbiler. Det var flere end i januar og februar tilsammen.

Ifølge bilimportørerne satte grønne teknologier et tydeligt aftryk på bilsalget i april. Hver fjerde nyregistrerede bil var enten en plug-in hybridbil eller en elbil.

Heraf udgjorde hybridbilerne størstedelen med 18,3 procent af nyregistreringerne. Elbilerne stod for 6,5 procent af de nyregistrerede biler i april.

- Udbredelsen af opladelige biler går hurtigere end ventet, siger Mads Rørvig.

Salget af grønnere biler for april ligger på niveau med de foregående tre måneder af året.

I de første tre måneder af 2021 udgjorde grønne biler 24 procent af bilsalget. I den samme periode sidste år var det tal ni procent.

/ritzau/