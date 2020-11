For tredje måned i træk faldt bilsalget i oktober. Her blev solgt 9,1 procent færre biler end i september.

Bilsalget fortsatte med at gå ned i fart oktober, hvor der blev solgt 9,1 procent færre nye personbiler end i september.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er tredje måned i træk med faldende salg.

Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, peger på, at der over sommeren blev set en "mild ketchupeffekt" efter coronakrisen.

Den er dog ved at være udtømt nu, mener han.

Den kommende tid forventer han, at salget peger yderligere ned, så længe der ikke er klarhed om de fremtidige bilafgifter.

- Når der forhåbentlig er fundet et politisk kompromis på bilafgifterne, så forventer vi overordnet set et bilsalg, som vil indfinde sig på et lidt lavere, men stabilt, niveau end før krisens indtræden.

- Dansk økonomi har fået et hårdt slag, hvor ledigheden er steget, og det vil alt andet lige påvirke efterspørgslen efter biler, skriver han i en kommentar.

Kigges der på perioden august til oktober, blev der solgt 15,4 procent flere biler end i maj til juli.

Ifølge cheføkonom Niklas Praefke er stigningen i sommersalget af biler dog langt fra nok til at lukke hullet fra starten af krisen.

- Det er ikke ligefrem en ny bil, der er størst appetit på, når ledigheden stiger, og de økonomiske udsigter ser mere dystre ud.

- Så ser de fleste nok, om den eksisterende bil ikke lige kan holde lidt længere, bemærker han i en skriftlig kommentar.

Han mener også, at den politiske usikkerhed om bilafgifterne er dårligt nyt for bilsalget.

- Vi har flere gange set, at bilsalget er gået i stå, når politikerne har forhandlet om lavere registreringsafgift.

- Denne situation er dog en anden, da det i højere grad handler om, hvorvidt de såkaldte sorte biler skal stige i pris sammenlignet med i dag, mens der ikke umiddelbart er udsigt til, at man i fremtiden kan få biler billigere end i dag, lyder det fra cheføkonomen.

/ritzau/