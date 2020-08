I juli er der blevet solgt 13,4 procent flere nye personbiler. Det er første stigning på årsbasis i år.

Danskerne ser ud til at have genfundet lysten til at købe bil, efter at bilsalget har været ramt under coronakrisen.

I juli er der blevet solgt 13,4 procent flere nye personbiler, end det var tilfældet i samme måned sidste år. Det er første gang i år, at bilsalget er højere end den tilsvarende måned året før.

Det oplyser brancheorganisationen De Danske Bilimportører.

- Selv om vi ikke endegyldigt kan lægge coronakrisen bag os endnu, er juli måneds positive bilsalg et klart udtryk for, at bilsalget er tilbage på ret køl, siger Mads Rørvig, administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

- Kunderne er vendt tilbage, hvilket sandsynligvis er blevet hjulpet godt på vej af, at flere danskere end normalt har vekslet den dyre udenlandsrejse med en bilferie i det danske.

I juli er der blevet solgt 18.952 nye personbiler.

På trods af den store stigning på årsbasis udgør det samlede bilsalg indtil videre i år kun trefjerdedele af sidste års salg på samme tidspunkt.

Hos bilimportørerne håber man, at stigningen i juli kommer til at vare ved, når danskerne får mulighed for at få udbetalt deres indefrosne feriepenge efter sommerferien.

- Det kunne vores branche godt trænge til, selv om vi så småt er vendt tilbage til hverdagen, siger Mads Rørvig.

/ritzau/