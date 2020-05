Trænger du til ny dyt i garagen, er det måske nu, du skal slå til.

Coronakrisen har nemlig også ramt bilbranchen hårdt, og det betyder store lagre af biler, der ikke er blevet solgt.

Det kan få en - set med forbrugernes øjne - gunstig indvirkning på priserne, skriver Finans.dk.

'Coronakrisen har været hård ved flere brancher. Hos Citroën har vi fået et overlager af biler. Det betyder, at vi lige nu sælger flere modeller til lavere priser,' lyder det i disse dage i en radioreklame fra den franske bilproducent.

(Arkivfoto) Foto: PAUL ELLIS

Finans har talt med Danmarks næststørste importør af biler, Interdan, som importerer Citroën, Peugeout, DS, Mitsubishi og Opel herhjemme. Her bekræfter pressechef Hanne Sørensen, at lavere priser er på vej.

»Mange europæiske markeder oplever et bilsalg i frit fald - nogle sågar med et voldsomt fald på helt op til 98 procent. Det betyder, at der er overskudslagre rundt om i Europa, og vi har derfor fået mulighed for at få allokeret en række biler til attraktive priser. Dette gælder for både Citroën og Peugeot.«

Finans.dk har foretaget et pristjek, der bekræfter, at især Citroën har sænket priserne på flere modeller. Avisen har fundet prisfald på 25.000 kroner.

Semler, som er Danmarks største bilkoncern, siger til Finans, at man endnu ikke har så stort et lager af biler, at man vil begynde at sætte priserne voldsomt ned.