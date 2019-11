Efter seks års fravær på den danske marked vender det japanske luksusbilmærke Lexus tilbage.

Fra foråret næste år bliver det nemlig endnu engang muligt at købe Lexus-biler i Danmark.

Det oplyser Toyota Danmark, der kommer til at stå for at importere luksusbilerne til landet, i en pressemeddelelse.

»Vi har løbende holdt et vågent øje med udviklingen både rent politisk og på markedet generelt. Samtidig har Lexus gennemgået en markant udvikling både som brand og på produktsiden de senere år, så vi vurderer, at det efter nogle års pause nu giver rigtig god mening at genintroducere Lexus i Danmark,« siger John B. Hansen, der skal stå i spidsen for Lexus i Danmark.

I pressemeddelelsen oplyses det, at salget af Lexus-biler blev sat på standby i Danmark i sommeren 2013 som følge af, at Lexus-mærkets muligheder på det danske marked på det tidspunkt 'var yderst begrænsede'.

Det skyldtes blandt andet Lexus' strategi med avanceret hybridteknologi og den daværende lovgivning på registreringsafgiftsområdet, som ifølge Toyota Danmark gjorde 'kårene ekstra svære for mærket i Danmark'.

I dag er forholdene dog anderledes i forhold til den miljørigtige hybridteknologi, lyder det.

Hvis du kunne tænke dig at købe en Lexus, så skal du til foråret næste år søge mod Søborg, hvor man i første omgang vil kunne købe luksusbilerne hos én dedikeret forhandler, der kommer til at få navnet 'Lexus København'.