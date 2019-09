Der er ingen tvivl om, at de fleste danskere elsker et godt tilbud.

Senest skabte et decideret slagtilbud på benzin kilometerlang kø mellem Vordingborg og Stensved på Sjælland fredag eftermiddag.

Det skyldes åbningen af en spritny Shell-tankstation. Og her blev kunderne i første omgang lokket til med en god pris.

Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, indviede tankstationen. Og indtil klokken 17 kunne man købe benzin for under seks kroner literen. Det skriver TV 2 ØST.

Der har været over 2,4 kilometer lang kø på landevejen frem mod tanken.

Flere bilister måtte vente i mindst en time på at komme frem til benzinstanderen for at hælde brændstof på de tørstige automobiler. Men så fik de den næsten også til halv pris af, hvad det normalt koster. Lokalmediet har også talt med borgere, som ikke benyttede sig af tilbuddet, men som blev fanget i køen.

Peter Dalgaard fortryder, at han ikke tog en 20 kilometer lang omvej for at undgå den voldsomme kø.

»Jeg var en time om at komme hjem, da jeg havde handlet. Køen blev ved og blev ved, og jeg tror, at maden er lige til at smide ud,« siger Peter Dalgaard fra Stensved.