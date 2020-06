På et år er det blevet billigere at tanke bilen op, mens det er blevet dyrere at gå til tandlægen, viser tal.

Mens priserne på medicin og tandlægebesøg er steget i maj, så er det omvendt blevet billigere for de danske forbrugere at købe brændstof til bilen.

Det har tilsammen bidraget til, at de danske forbrugerpriser - også kendt som inflationen - har udviklet sig fladt i maj i forhold til samme måned sidste år.

Det er anden måned i træk, at inflationen ikke rykker på sig. Det oplyser Danmarks Statistik i en opgørelse.

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed, da det ikke har været muligt at få data fra alle brancher.

Af opgørelsen fremgår det, at varegruppen "sundhed" har oplevet den største stigning i løbet af et år med en stigning på 2,4 procent.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes det blandt andet højere priser på medicin og tandlægeudgifter.

Varegruppen "transport" har til gengæld oplevet det største årlige prisfald på 3,6 procent. Det skyldes især lavere priser på benzin og diesel.

- Den i forvejen beskedne danske inflation dæmpes yderligere af de betydelige fald i energipriserne i forbindelse med coronakrisen, siger Morten Granzau, underdirektør i Dansk Industri, i en kommentar.

Fraværet af prisstigninger øger ifølge ham forbrugernes købekraft - altså hvor mange penge de har til rådighed til at kunne forbruge.

- Men det kan indtil videre ikke opveje den betydelige usikkerhed om fremtiden, som får forbrugerne til at holde igen, bemærker Morten Granzau.

Fordi den danske inflation fortsætter med at være ret lav, giver det mulighed for besparelser for de danske husholdninger.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, ser en typisk dansk familie med to voksne og børn lige nu ud til at kunne spare cirka 5400 kroner i år.

Bagsiden af medaljen er dog, at kombinationen af stillestående eller faldende forbrugerpriser og stigende udgifter til lønninger kan udfordre mange danske virksomheders konkurrenceevne, siger Tore Stramer.

- Det er dertil langt fra hensigtsmæssigt, at inflationen forbliver negativ over en længere periode, da det kan få forbrugerne til at udskyde deres forbrug og dermed forværre den økonomiske krise.

- Det er derfor også vigtigt, at inflationen igen kommer tilbage til det niveau, der var gældende, før viruskrisen ramte, siger han i en kommentar.

Tore Stramer venter imidlertid, at det først vil ske mod slutningen af 2020 og ind i 2021.

