På et år er det blevet billigere at tanke bilen op, mens det er blevet dyrere at gå til tandlægen, viser tal.

Mens priserne på medicin og tandlægebesøg er steget i maj, så er det omvendt blevet billigere for de danske forbrugere at købe brændstof til bilen.

Det har tilsammen bidraget til, at de danske forbrugerpriser - også kendt som inflationen - har udviklet sig fladt i maj i forhold til samme måned sidste år.

Det er anden måned i træk, at inflationen ikke rykker på sig, oplyser Danmarks Statistik i en opgørelse.

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at opgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed, da det ikke har været muligt at få data fra alle brancher.

Af opgørelsen fremgår det, at varegruppen "sundhed" har oplevet den største stigning i løbet af et år med en stigning på 2,4 procent.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes det blandt andet højere priser på medicin og tandlægeudgifter.

Varegruppen "transport" har til gengæld oplevet det største årlige prisfald på 3,6 procent. Det skyldes især lavere priser på benzin og diesel.

/ritzau/