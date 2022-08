Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske Banks leasingselskab Nordania Leasing har besluttet at afbryde samarbejdet med billeverandør Uggerhøj Biler fra Nordjylland.

Det er første gang i mange år, at man bryder med en leverandør, skriver Finans.

Samtidig er det ikke længe siden, Nordania Leasing valgte at bortvise en medarbejder.

Vedkommende havde uretmæssigt taget imod blandt andet pengegaver fra leverandøren.

Finans skriver, at Nordania Leasing ingen kommentarer har til det afbrudte samarbejde. Dog oplyser direktør og medejer Sten Uggerhøj fra Uggerhøj Biler, at han er blevet orienteret om, at bruddet er sket af strategiske årsager, fordi man ønsker færre samarbejdspartnere.

Mediet har også fundet den bortviste medarbejders LinkedIn-profil.

Her kan man se, at vedkommende havde ansvar for kontakten til de danske bilimportører, som også indebar kontraktforhandlinger og aftaleindgåelse.

Desuden er direktør Jesper Wang Hansen fra Autohuset Vestergaard blevet bortvist, og direktør og medejer af Via Biler, Peter Monk, har forladt virksomheden for at beskytte dets rygte. Begge som en konsekvens af sagen.