Lars Larsen var Danmarks fjerderigeste person med en formue på 35,1 milliard kroner. Han roste den danske samfundsmodel og mente, at Danmark var et af de bedste lande i verden at drive virksomhed i. - Jeg elsker at betale skat. Jo mere, jo bedre, sagde han ifølge Berlingske, efter at han havde modtaget Den Berlingske Fonds Hæderspris i 2018. (Arkivfoto) Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix