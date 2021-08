»Det var en stor fejl at bruge tid med ham og give ham den troværdighed at være til stede.«

Sådan lyder det fra Microsoft-skaberen Bill Gates, der nu fortryder sit forhold til den kontroversielle rigmand, Jeffrey Epstein.

Det fortæller han i et interview med CNN-værten Anderson Cooper.

I 2019 blev Jeffrey Epstein varetægtsfængslet og anklaget for at have handlet med og misbrugt snesevis af mindreårige piger.

En mistanke der i årevis havde klæbet til finansmanden.



Inden retssagen begyndte, tog finansmanden dog sit eget liv i sin fængselscelle i New York.

Jeffrey Epstein var kendt for at have en magtfuld omgangskreds. Blandt andet havde han et venskabeligt bånd til både Donald Trump, Bill Clinton, Storbritanniens prins Andrew – og altså også Bill Gates.

I CNN-interviewet forklarer Bill Gates, at han mødtes med Jeffrey Epstein til flere middage.

Blandt andet fordi han håbede, at Jeffrey Epstein ville realisere sit ønske om at skaffe milliarder til kampen for en bedre global sundhed.

En kamp Bill Gates de senere år har været involveret i gennem »The Bill & Melinda Gates Foundation,« hvis mål er at bekæmpe fattigdom, sygdom og ulighed verden over.

Men da det gik for Bill Gates, at Jeffrey Epsteins ord var tomme, sluttede deres forhold, forklarer han.