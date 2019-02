Først iværksætter Bilka en aggressiv og vildledende tilbudskampagne på legetøj for at presse og udkonkurrere den daværende ejer af Fætter BR. Derefter opkøber fonden bag varehuskæden den konkursramte legetøjskæde.

Den teori lufter erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Bertelsen, men pressechef hos Salling Group, der ejer Bilka, Mads Hvitved Grand, skyder spekulationerne ned.

»Jeg kan slet ikke se koblingen. Der er slet ikke nogen sammenhæng,« siger han.

Ifølge Jens Bertelsen er det ‘en grim historie,’ der er kommet frem om Bilka. Han henviser til, at forbrugerombudsmanden i denne uge har politianmeldt Bilka for vildledende markedsføring.

Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen har politianmeldt Bilka. Foto: Linda Kastrup Vis mere Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen har politianmeldt Bilka. Foto: Linda Kastrup

Det skyldes, at Bilka syv gange i slutningen af 2017 reklamerede for weekendtilbud, hvor der var 25 procent rabat på alt legetøj. Og i januar 2018 var der to gange tilbud med 35-50 procent rabat på udvalgt legetøj.

Legetøjet var på tilbud så ofte, at det ikke længere havde en normalpris. Derfor var markedsføringen vildledende, og den afgørelse har Bilka accepteret.

Men Mads Hvitved Grand giver ikke meget for teorien om, at ‘den vildledende markedsføring var med til at presse den store konkurrent Top-Toy, der gik konkurs og tog kæderne Fætter BR og Toys'r'us med sig i graven,’ som Jens Bertelsen skriver.

Erhvervsdirektøren kommer dog også delvist kritikken i forkøbet ved at skrive:

Fætter BR-butikker kommer til at genåbne efter at Salling Group har overtaget legetøjskæden. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fætter BR-butikker kommer til at genåbne efter at Salling Group har overtaget legetøjskæden. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

‘Vi har ikke belæg for at sige, at forløbet skyldes en kynisk køreplan fra Salling Groups side, men historien viser i hvert fald, at erhvervslivet ikke er for sarte typer.’

Mads Hvitved Grand argumenterer for, at den ulovlige - ifølge forbrugerombudsmanden - tilbudskampagne ikke har haft nogen reel betydning for Top-Toys’ konkurs.

»Det var en tre måneders periode, og at skrive det ind i Top-Toys genvordigheder og finansielle situation er at tilskrive Bilka for stor en andel af og indflydelse på legetøjssalget. Top-Toy var til stede i flere lande, og det var ikke mindst i udlandet, at der var økonomiske problemer,« siger han.

»Jeg synes ikke, der er en kobling til Top-Toys situation overhovedet. Når det så er sagt, er det klart, at vi skal overholde markedsføringsloven, men det er også sådan, at loven ikke er sådan en lov, hvor alt står beskrevet ned til mindste detalje. Ifølge Forbrugerombudsmanden har vi tolket for vidt og kørt for mange tilbud i for lang en periode.«