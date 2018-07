Igen og igen. Bilka i Sønderborg får nu endnu en bøde fra Fødevarestyrelsen, fordi butikken ikke har styr på sine varer.

En sur smiley og en bøde på 80.000 kroner kan Bilka i Sønderborg se frem til at modtage fra Fødevarestyrelsen. Styrelsen var på besøg i butikken 20. juni, og her fandt de otte styk chokolademousse i køledisken, som skulle have været trukket tilbage, skriver JydskeVestkysten.

Chokolademoussen var trukket tilbage af Fødevarestyrelsen, fordi der var risiko for, at produktet kunne samle mug under lågene. Derfor skulle det have været fjernet fra køledisken og destrueret.

Den første tilbagekaldelse skete 15. juni, og da Bilka stadig ikke havde fjernet produktet 20. juni, resulterede det altså i en bøde på 80.000 kroner.

’Vi har dummet os. Og det beklager vi. Her i Bilka Sønderborg jagter vi kun elite-smileys. Derfor er vi drønærgerlige over, at vi desværre – men fuldt berettiget – har fået en trist smiley op på vores væg. Vi har nemlig fået en påtale oven på en tilbagekaldelse af en vare, som beklageligvis blev fundet i vores varehus – også efter at den skulle have været fjernet,’ skrev varehuschefen i Bilka i Sønderborg, Kristian Henriksen, på Facebook om bøden og den sure smiley og tilføjede:

’Da vi modtog tilbagekaldelsen af chokolademoussen, sørgede vi for, at varen kom af hylderne i varehuset og blev fjernet fra lageret. Imidlertid var der otte styks chokolademousse, der lige var kørt ind fra lageret for at blive fyldt i køleren, og dem fik vi ikke fanget,’ tilføjede han.

Det er ikke første gang, at Bilka Sønderborg ryger i kløerne på Fødevarestyrelsen. I marts 2017 fik butikken også en sur smiley og en bøde, der også handlede om problemer med tilbagetrukne varer. Dengang var det 49 dressingprodukter, som butikken ikke havde håndteret ordentligt. Bøden lød også dengang på 80.000 kroner, fordi Bilka i flere omgange ikke fjernede dressingerne på trods af påtalen.