Varehuskæden Bilka har fået en gevaldig bøde på hele tre millioner kroner.

Det skyldes, at Bilka i flere tilfælde har vildledt forbrugerne ved at oplyse førpriser, som ikke var reelle, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Bilkas ejer, Salling Group, blev politianmeldt i december 2019 af Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring.

Det er den sag, der nu fører til bøden, som Bilka har accepteret at betale.

Bilka havde ifølge Forbrugerombudsmanden markedsført grill, cykler og støvsugere med besparelser, der ikke var reelle.

Eksempelvis blev grillene af mærket Char-broil over en periode på næsten et år, fra 2018 til 2019, vedvarende markedsført i Bilkas tilbudsaviser som tilbud med besparelser på over 50 procent i kombinationer med forskelligt grill-tilbehør, skriver tilsynsmyndigheden.

Helt konkret blev en Char-broil Platinum 4400 Grill markedsført som et kombinationstilbud til 6.999 kroner, hvis man købte betræk og rotisseri med. Normalprisen for kombinationen blev samtidig oplyst til 18.397, og grillen alene stod til 16.999 kr.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at prisen for grillen uden udstyr ikke var en reel pris, da ingen forbruger ville købe grillen til den pris, når de kunne få grill-tilbehør med og betale over 10.000 kroner mindre. Prisen kunne derfor ikke danne grundlag for en prissammenligning og et besparelsesudsagn.

Forbrugerombudsmanden indledte blandt andet sagen på baggrund af et indslag i et medie.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

»Det er desværre ikke første gang, at virksomheder føler sig fristet til at markedsføre varer med urealistiske normalpriser.«

» Det må man naturligvis ikke. Forbrugerne må ikke vildledes til at tro, at et tilbud er bedre, end det er.«