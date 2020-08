I en sag om vildledning af prisen for en elbil har Hyundai Bil Import måttet betale en bøde på 150.000 kroner.

En vildledende annonce for en elbil har kostet selskabet Hyundai Bil Import en bøde på 150.000 kroner.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Sagen drejer sig om en tidligere annonce fra Hyundai for elbilen Kona Electric.

Annoncen gav forbrugerne indtryk af, at de til en pris fra 274.995 kroner kunne købe en elbil med en rækkevidde på op til 449 kilometer på en opladning.

Det var imidlertid ikke muligt at købe bilen til den oplyste fra-pris.

Prisen, der var annonceret, var for den billigste variant af modellen, som kun havde en rækkevidde på op til 289 kilometer.

Annoncen blev bragt i to bilmagasiner i januar og februar sidste år.

Siden blev Hyundai i april i år politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, efter at en forbruger havde klaget over annoncen.

- Forbrugerne skal kunne regne med de oplysninger, der står i en reklame, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

- En virksomhed må naturligvis ikke reklamere for en bilmodel med attraktive egenskaber til den pris, som man skal betale for bilmodellen uden de egenskaber, der reklameres for.

- Det gælder også, selv om der er tale om en fra-pris, siger hun.

For at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledning har Hyundai Bil Import fået en bøde på 150.000 kroner. Bøden er blevet betalt.

Selskabet har været behjælpelig med sagens opklaring.

/ritzau/