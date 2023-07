Bilgiganten Ford sænker prisen på sin elektriske pickup F-150 Lightning markant, nærmest samtidig med at Teslas kommende cybertruck går i produktion.

Det skriver det amerikanske medie The Wall Street Journal.

Således kommer bilgigantens elektriske flagskib fremover til at koste de amerikanske kunder 49.995 dollar i standard 'pro' versionen mod tidligere 59.974 dollar.

Det svarer til et prisfald på 9.979 dollar eller lige over 66.000 kroner.

Fords elektriske truck kan endnu ikke købes i Danmark, men den er tilgængelig i Europa. Bor man i Norge kan man nemlig godt få fingrene i bilen, der er knap seks meter lang, 3,5 tons tung og kan accelerere fra 0-100 km/t på under fem sekunder.

Ford skriver dog selv, at det er muligt at bilen bliver lanceret i Danmark på et tidspunkt.

Nyheden om prishugget på elbilen kommer bare et par dage efter, at Teslas cybertruck endelig er gået i produktion.

Tesla har således på Twitter delt et billede af den første Cybertruck, der er blevet produceret på selskabets fabrik i Texas i weekenden.

First Cybertruck built at Giga Texas! pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Det er forventningen, at de første Cybertrucks bliver leveret i løbet af Q3 2023.

