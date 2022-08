Lyt til artiklen

En ny udfordring kan lure lige om hjørnet.

For indtil videre har bilindustrien oplevet produktions- og leveringsproblemer på grund af corona og krigen i Ukraine.

Men nu er det glas, der er problemet. Det skriver Dagbladet.

Glasproducenter bruger nemlig store mængder russisk naturgas, som er blevet meget dyrere i løbet af sommeren.

Derfor siges det nu, at bilgiganten er gået i gang med at hamstre glas for at undgå at stoppe produktionen af biler.

Ifølge Auto Motor Sport har ingen bilproducenter indtil videre været nødt til at stoppe produktionen på grund af glasmangel.

Men snart kan det vende, og flere brancher kan blive ramt af problemet.