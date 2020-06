Mange bilproducenter er hårdt ramt af coronakrisen, og en af dem er Sydkoreanske Hyundai Motor Co.

I maj måned solgte bilproducenten 39 procent færre biler verden over, end de gjorde på samme tidspunkt sidste år.

Det skriver Reuters.

Det blev kun til 217.510 solgte biler for Hyundai i maj måned, men det var trods alt en stigning fra april måned, hvor bilproducenten solgte 167.693 biler på verdensplan.

I en pressemeddelelse mandag vurderer Hyundai Motor Co., at den altoverskyggende grund til det markante fald i salget er coronakrisen.

I udlandet er salget samlet set faldet med 50 procent.

Anderledes positivt ser det ud hjemme i Sydkorea.

Her er salget samlet set steget med fem procent.

Kia Motors, som er en del af Hyundai Motor Co., har også fremvist tal, der viser et markant dyk i salget af biler for maj måned i år sammenlignet med maj måned sidste år.

I maj solgte Kia 160.913 køretøjer.

Det er et fald på 33 procent i forhold til sidste år.

Hyundai og Kia udgør tilsammen verdens femte største bilproducent.