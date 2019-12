En række bilforhandlere kan se frem til en efteropkrævning, efter de er blevet taget i at fuske med registreringsafgiften.

Det er nemlig blevet opdaget, at flere bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift til staten.

Forhandlerne oplyste en forkert og for høj afgift til kunderne. En afgift, der var højere, end hvad de i virkeligheden betalte.

Differencen beholdt forhandlerne for sig selv. Men forhandlerne kan nu se frem til at betale differencen tilbage, skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Vi kan konstatere, at en række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift. Derfor vil disse forhandlere blive mødt med et betalingskrav. Samtidig er vi ved at se nærmere på sagens omfang. Viser det sig, at der er tale om systematisk snyd, vil vi naturligvis slå hårdt ned overfor det,' lyder det fra Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup.

Det er dog ikke Motorstyrelsen, som kan klappe sig selv på skulderen for at have opdaget tendensen blandt forhandlerne.

Det er i stedet en række bilkøberes fortjeneste.

Flere bilkøbere opdagede, at beløbet på registreringsafgiften var forskelligt, når de kiggede på deres faktura, og på hvad der stod på afgiftsbeløbet i Motorregisteret.

Har du oplevet at betale en højere registreringsafgift, end hvad bilforhandleren betalte? Så kontakt redaktionen på 1929@bt.dk.

Derfor henvendte flere borgere sig til Motorstyrelsen.

'Afgiftsbeløbet i Motorregistret og på fakturaen skal naturligvis stemme overens. Gør beløbene ikke det, bør man som bilejer kontakte Motorstyrelsen. Så vil vi se nærmere på, om vi kan rette krav mod bilforhandlerne på statens vegne,' siger Jens Otto Størup.

Som bilejer kan man også tage kontakt til forhandlerne, hvis man falder over en uoverensstemmelse mellem afgiftsbeløbene, skriver Motorstyrelsen. Derudover forsikrer Motorstyrelsen, at man fremadrettet vil intensivere deres kontrol på området, så afgiften stemmer overens.