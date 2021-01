Den nu politianmeldte bilforhandler Ahlgren & Andersen har angiveligt afholdt et ophørsudsalg lige inden sin konkurs.

Nicklas Ahlgrens firma, som reklamerede med at have Danmarks billigste bilpriser blev tidligere på året erklæret konkurs og nu viser det sig, at han udsalget – ifølge en kurator – er det sket som et led i det, kuratoren kalder for 'grov kapitaludtømning' af Nicklas Ahlgrens firmaer, og det er derfor i strid med konkursreglerne.

Det skriver mediet Finans.

Det er noget den politianmeldte Nicklas Ahlgren er dybt uenig i.

»Indholdet i artiklerne er usandfærdige og er ikke hvordan virkeligheden forholder sig. Jeg vil derfor understrege, at jeg ikke er enig i indholdet,« kommenterer han til Finans.

Kuratoren på konkurssagen fortæller dog, at brandudsalget var ulovligt, da bilerne var pantsat af selskabernes bank, Sydbank. Det viser sig derfor, at banken ikke havde godkendt udsalget af bilerne.

Ifølge kreditorskrivelsen så kan man forvente, at mange af penge er tabt. Da kuratoren beskriver, »at pantsatte køretøjer, som blandt andet var bortfjernet kort før konkursen og bortsolgt som et led i et løbende brandudsalg, og provenuerne herfor er muligt tabt i forbindelse med kapitaludtømningen.«

Derudover viser det sig, at Nicklas Ahlgrens samlever ulovligt har leaset en bil hos Nichlas Ahlgren. Samleveren har afvist at tilbagebetale beløbet til konkursboet. Derfor har kuratoren stævnet hende.