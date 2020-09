At skrue på sin kilometertæller i bilen er bund-ulovligt. En undersøgelse viser dog, at 40 procent af alle brugte europæiske biler har været udsat for netop det.

Nu skal en ny dansk 'opfindelse' komme svindelnummeret til livs.

Det skriver Finans.

Undersøgelsen er foretaget af FIA, og den viser, at det er et stort internationalt problem, at folk justerer deres kilometertæller.

Det er en simpel manøvre, der koster et par tusind kroner og et par minutter af dit liv, og det er ovenikøbet enormt svært at finde frem til lovbruddet.

Men det skal være slut nu.

Tidligere bilforhandler Niels Becker, der selv har været udsat for bilsvindel samt brødrene Simon og Jacob Møller, der har været med til at udvikle mobilspillet 'Subway Surfers', mener, at de har fundet en løsning på problemet.

OBD-Safe hedder løsningen.

Det skal sættes på bilens OBD-stik, der er adgangen til bilens softwaresystem. Løsningen virker på den måde, at hvert klistermærke har hvert deres nummer, som er i en database.

»I en højteknologisk verden skal man sommetider lave noget lavteknologisk. Vores løsning kan ikke hackes, for det er 'bare' et klistermærke,« siger Simon Møller, der fungerer som bestyrelsesformand i foretagendet, til Finans.

Niels Becker kom med idéen, Simon og Jacob Møller kunne eksekvere den, og nu ejer brødreparret 50 procent af virksomheden, Niels Becker ejer den anden halvdel.

Simon Møller fortæller, at de tre personer har en stor tiltro til, at virksomheden kan blive en stor succes, når det viser sig, at svindelnummeret er så omfattende.

Virksomheden patent-anmeldte deres produkt 16. marts.