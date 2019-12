Ejeren af bettingsitet Bet 365, Denise Coates, tjener bedre end de fleste. Ja, selv premierminister Boris Johnson må se sig slået med længder, hvad angår lønforhold.

Og hendes løn vil da formentlig efterlade de fleste helt almindelige mennesker med åben mund og polypper.

Bettingdirektøren har nemlig slået britisk rekord med den lønseddel, hun stak sig selv i hånden sidste år.

En lønseddel, hvor løn og udbytte lyder på svimlende 2,8 milliarder kroner, skriver The Guardian. Det svarer til en løn på 7,7 millioner kroner dagligt.

Denise Coates blev tildelt ridderordnenen i 2012. Her fotograferet i denne forbindelse. Foto: POOL New Vis mere Denise Coates blev tildelt ridderordnenen i 2012. Her fotograferet i denne forbindelse. Foto: POOL New

Rekorden for højeste løn i det britiske kongerige tilhørte i forvejen den 52-årige kvinde, der året forinden havde udbetalt sig selv 2,2 milliarder kroner.

Det svarer dog kun til en dagløn på seks millioner kroner.

Med sidste års lønforhøjelse tjener Denise Coates mere 9500 gange så meget, som de almindelige brite.

Og for at vende tilbage til Boris Johnson: Bettingdirektøren tjener mere end 2000 gange så meget som landets leder.

Den høje løn er dog ikke nok til at sikre Denise Coates en plads i top 10 over rigeste personer i Storbritannien. Faktisk er hun kun den 19. rigeste i landet ifølge The Guardian.

Det betyder dog ikke, at hendes formue er beskeden. Ifølge mediet er hun god for en formue på over 60 milliarder kroner.

Alt sammen takket være Bet 365, som hun skabte i 2000, fordi hun så potentiale i spilmarkedet online. Spilsitet omsætter årligt for mere end 400 milliarder kroner.

Denise Coates er uddannet i økonometri, som er et studie i metoder og værktøjer fra økonomisk teori, matematik og teoretisk statistik i forhold til økonomiske problemstillinger.