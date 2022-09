Lyt til artiklen

Iværksættere, direktører og ikke mindst to 'løver' fra DR-programmet 'Løvens Hule' blev i sidste uge udpeget til bestyrelsen i 'Statens nye superfond.'

Og i første omgang ville Erhvervsministeriet ikke oplyse, hvordan striben af kendte navne skal aflønnes. Men det er nu offentliggjort.

Det skriver Finans, der kan fortælle, at menige bestyrelsesmedlemmer af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, heriblandt Mette Frederiksens tidligere højre hånd Martin Rossen og de to 'DR-løver' Jesper Buch og Mia Wagner, vil modtage 200.00 kroner om året.

Næstformændene Bo Foged og Dorrit Vanglo vil modtage 175.000 kroner mere, nemlig 375.000 kroner om året – mens Torben Möger Pedersen, der er formand, får 575.000 kroner for arbejdet i fonden.

Her er bestyrelsen: Bestyrelsen vil blive udpeget frem til 30. juni 2024. Bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond vil bestå af følgende medlemmer: Torben Möger Pedersen (formand)

Bo Foged (næstformand)

Dorrit Vanglo (næstformand)

Mia Wagner

Jørgen Høholt

Christian Frigast

Anne Mette Toftegaard

Jesper Buch

Camilla Ley Valentin

Martin Rossen

Esben Gadsbøll

Jan Bisgaard Sørensen Kilde: Erhvervsministeriet

Simon Kollerups (S) valg af 12 bestyrelsesmedlemmer er udpeget frem til 2024 og skal nu hjælpe med at forvalte milliarder af kroner på vegne af den danske stat.

Den nye fond har fået 50 milliarder til grøn omstilling og kommer til at være en sammenslutning af de tre eksisterende fonde Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Erhvervsminister Simon Kollerup har tidligere forklaret i et skriftligt svar til B.T., at han er gået efter et bredt kompetencespænd i bestyrelsen.

»En væsentlig opgave for den nye bestyrelse er at have fokus på sammenlægningen af EKF, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. I den forbindelse er det vigtigt, at bestyrelsen har stærke kompetencer inden for strategi og ledelse, samt kommunikation både internt og til omverdenen,« lød det fra Kollerup.