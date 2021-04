Tidligere forsvarschef Peter Bartram bliver ny bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus efter Lars Munch.

Lars Munch stopper som bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, der er en af landets største mediekoncerner.

Det bekræfter Jørgen Ejbøl, der er formand for Jyllands-Postens Fond, som sammen med Politikens fond ejer JP/Politikens Hus, over for MediaWatch.

Lars Munch stopper næste år og bliver erstattet af den tidligere forsvarschef Peter Bartram.

Bekræftelsen kommer, efter at erhvervsmediet InsideBusiness tidligere mandag aften skrev om Lars Munchs afgang.

Skiftet kommer ifølge Jørgen Ejbøl, fordi Jyllands-Postens Fond har ønsket at benytte sin ret til at vælge ny bestyrelsesformand i koncernen.

- Det er Jyllands-Postens Fonds tur til at overtage formandsposten, andet er der faktisk ikke at sige til det, siger Jørgen Ejbøl til Mediawatch.

InsideBusiness skriver ifølge fagbladet Journalisten, at Lars Munchs stop har givet intern ballade, fordi han har siddet otte år på posten, mens hans forgænger sad 11 år.

Lars Munch var administrerende direktør i JP/Politikens Hus i fra 2003 til 2014, hvor han overlod posten til Stig Kirk Ørskov og i stedet blev bestyrelsesformand.

Den kommende formand Peter Bartram er i dag næstformand i Jyllands-Postens Fond, der altså sammen med Politikens Fond ejer JP/Politikens Hus.

Peter Bartram har ingen tidligere erfaring fra mediebranchen, ud over at han har siddet i bestyrelsen for Jyllands-Postens Fonds bestyrelse ad to omgange.

JP/Politikens Hus står bag blandt andet Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, Watch Medier, Ritzau Finans, Politikens Forlag og forlaget Saxo.

Koncernen havde i 2020 en omsætning på omkring tre milliarder kroner og et overskud på 209 millioner kroner.

/ritzau/