Torsdag har bestyrelsen i Nissan officielt gjort alvor af udmeldingen om, at selskabets topchef skulle fyres.

Topchefen for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen, Carlos Ghosn, er blevet afsat som direktør. Det sker efter anklager om bedrageri, der kom frem tidligere på ugen.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til det japanske public service-medie NHK.

Bestyrelsen har torsdag holdt møde om topchefens fremtid, efter at det mandag kom frem, at Ghosn er mistænkt for at have underdrevet sin egen løn fra Nissan i perioden 2011-2015 med henblik på skatteunddragelse i Japan.

Officielt er Ghosn stadig topchef i bilfabrikanten, idet en afstemning blandt aktionærerne er nødvendig for at fjerne ham fuldstændig fra bestyrelsen.

- Det er et kup. Ghosns tid er forbi, siger Tatsuo Yoshida, der er analytiker hos Sawakami Asset Management og tidligere Nissan-ansat, til Bloomberg News.

Nissan har over for mediet ikke ønsket at kommentere oplysningerne om chefens afskedigelse.

Mandag skrev Nissan i en pressemeddelelse:

- Efterforskningen har vist, at Ghosn og Kelly (en anden topchef red.) har rapporteret beløb for aflønning til Tokyos børs, der var mindre end den reelle aflønning.

- For Ghosns vedkommende er der også afdækket en lang række signifikante tilfælde af overtrædelser såsom personligt brug af firmaets aktiver, skriver Nissan i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge udmeldingerne blev undersøgelsen startet på baggrund af en whistleblower.

Efterforskningen har afdækket, at Carlos Ghosn og Greg Kelly har underrapporteret deres aflønning med 44 millioner dollar - 289 millioner kroner - i perioden 2011 til 2015.

Det er angiveligt sket for at skjule deres reelle indkomster fra selskabet og skatteunddragelse.

Derudover har flere medier beskrevet, at Carlos Ghosn skulle have brugt selskabets penge til at istandsætte sine egne luksuriøse boliger verden over.

Alliancen af Renault-Nissan-Mitsubishi er en af verdens største bilproducenter og producerer over ti millioner biler om året eller omkring hver tiende bil.

/ritzau/