Tøjgigant beskyldes i FN-rapport for at bruge fabrikker i Myanmar med forbindelse til militæret ifølge avis.

Bestseller vil senest 10. maj fremlægge en redegørelse over sine aktiviteter i Myanmar. Det oplyser tøjgiganten i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Politiken har kunnet fortælle, at to af de fabrikker, der er brugt i landet, ifølge en FN-rapport fra 2019 har forbindelser til militæret.

Militæret tog magten i landet 1. februar. Siden er over 700 civile blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i forbindelse med demonstrationer.

Ifølge direktør Anders Holch Povlsen har Bestseller ikke bestilt varer i landet siden 19. marts. Det genoptages ikke, før landet er på ret kurs igen.

- Der må ikke herske tvivl om, at vi i Bestseller altid søger den mest ansvarlige vej, siger direktøren i meddelelsen.

Han opfordrer EU's udenrigsministre, der mandag mødes, til at komme med et sæt retningslinjer for, hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

Ifølge Politikens oplysninger vil der mandag i EU-regi blive indført sanktioner mod industrikonglomeratet Myanmar Economic Holdings Limited (Mehl), som militæret ejer - som også USA har gjort.

Det er det selskab, som fabrikkerne i FN-rapporten beskyldes for at have forbindelser til.

Anders Holch Povlsen oplyser, at Bestseller efter rapporten i 2019 fortsatte samarbejdet med fabrikkerne efter grundige undersøgelser.

Der var dog ingen bevis eller anledninger til at tro, at de havde relationer til militæret.

- Der er ingen tvivl om, at det nemmeste i verden ville have været at stoppe al samhandel - særligt når vi kun taler tre fabrikker, siger han.

- Men vi føler os imidlertid forpligtet til først at forsøge at undersøge og afdække, dernæst at forbedre eller afhjælpe forholdene.

- Det er det samfundssind og menneskesyn, der forventes af os, og som vi finder mest rigtigt og ansvarligt, lyder det fra direktøren.

Bestseller står bag tøjmærker som Jack & Jones og Vero Moda.

/ritzau/