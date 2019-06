Tøjkoncernen Bestseller skruer ned for tempoet med byggeriet af 320 meter højt tårn i Brande.

Tempoet er blevet sat ned for et stort byggeprojekt i Brande, hvor Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen vil opføre et tårn på 320 meter som en del af en ny bydel.

Det skriver Børsen.

- Projektet kører videre som hidtil, men i den kommende tid fokuserer vi primært på interne overvejelser, siger projektleder hos Bestseller Anders Krogh til Børsen.

- Det medfører helt naturligt, at der dedikeres færre eksterne ressourcer til den specifikke udvikling i denne periode, siger han.

Han har ikke yderligere kommentarer til, hvorfor projektet med det høje tårn sættes ned i fart. Han understreger, at modekoncernen ikke er på vej til at skrotte projektet.

Arkitektfirmaet Dorte Mandrup, der er tilknyttet projektet, har måtte fyre syv af sine 60 ansatte, fordi projektet er udskudt.

Bestseller fik i marts grønt lys til at starte byggeriet af Ikast-Brande Kommune.

Dengang lød det fra Bestseller, at der ville gå mindst et år, før at byggeriet ville kunne gå i gang.

Højhuset vil, hvis det bliver til virkelighed, blive Danmarks højeste tårn. Det er i dag Herlev Hospital med 120 meter.

Højhuset vil også i europæisk sammenhæng sætte et pejlemærke. Det vil eksempelvis overgå det 300 meter høje Eiffeltårnet i Paris.

