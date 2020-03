'Vi ser os nødsaget til at standse huslejebetalingerne foreløbigt.'

Hanne Ameli Klausen fra Holstebro troede knap nok sine egne øjne, da hun tirsdag tjekkede sin mail.

I indbakken lå nemlig en besked fra tøjgiganten Bestseller om, at koncernen ikke vil betale sin husleje fra 1. april.

Og det er ikke bare udlejeren i den midt- og vestjyske købstad, der har fået sådan en besked.

Mailen er sendt til over 200 udlejere landet over, som ejer de forretningslokaler, som mærker som Jack & Jones, Vero Moda, Vila og Only og Name It har lejet sig ind i.

Normalt betaler Bestseller huslejen forud, men virksomheden er nu så presset af coronakrisen, at den har besluttet at droppe betalingerne i en periode.

Hanne Ameli Klausen ejer et butikslokale centralt beliggende på gågaden i Holstebro, hvor børnetøjskæden Name It holder til.

Mailen var underskrevet koncernens finansdirektør Thomas Børglum Jensen, som forklarede, at Bestseller på grund af lukningen af virksomhedens fysiske butikker ser sig nødsaget til at standse betalingen af husleje 'foreløbigt.'

Bestseller har fyret 750 medarbejdere på grund af corona-krisen. Billedet stammer fra Bestseller-bygningen på Aarhus Havn. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Bestseller har fyret 750 medarbejdere på grund af corona-krisen. Billedet stammer fra Bestseller-bygningen på Aarhus Havn. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Den besked kom fuldstændig bag på Hanne Ameli Klausen.

»Det er Danmarks rigeste. Det virker som om, de har deres egne regler,« siger hun og forklarer, at hendes første reaktion nærmest var vantro.

»De penge kommer jeg jo selv til at mangle til kreditforeningen,« siger hun og tilføjer, at almindelige lejere jo heller ikke bare kan sige til deres boligselskab, at de ikke kan betale.

Det fremgår af mailen fra Bestseller, at udlejerne får deres penge, så snart regeringens hjælpepakker er trådt i kraft.

»De skriver, at de vil betale, når situationen har 'normaliseret' sig, men det er da et vidt begreb,« siger Hanne Ameli Klausen.

Det er især måden, den ubehagelige besked er blevet afleveret på, hun er utilfreds med.

Hun understreger igen og igen, at hun har fuld forståelse for, at coronakrisen er svær for alle - også for en sværvægter som Bestseller.

Forleden sendte virksomheden 2400 medarbejdere hjem og fyrede 750 efter, at statsministeren havde lukket Danmark ned.

Bestsellers ejer, Anders Holch Povlsen, har stoppet betaling af husleje til over 200 butikker for at klare sig gennem coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: PR Vis mere Bestsellers ejer, Anders Holch Povlsen, har stoppet betaling af husleje til over 200 butikker for at klare sig gennem coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: PR

Hanne Ameli Klausen erkender da også, at det er nødvendigt at tage utraditionelle midler i brug i en krisetid.

Men hun finder fremgangsmåden enerådig.

»Jeg kunne forstå, hvis det havde været en lille købmand, men det her er en af Danmarks rigeste mænd,« siger hun med henvisning til ejeren, mangemilliardæren Anders Holch Povlsen.

»Jeg forstår situationen. Det er måden, de gør det på, der forarger mig, og så er det, fordi det er så stor en koncern. Vi får ingen chance for at gå i dialog med dem. Det her bliver bare trukket ned over hovedet på os. Det virker skolemester-agtigt,« siger Hanne Ameli Klausen.

De penge, som Bestseller normalt betaler i husleje for Name It-butikken i Holstebro, kommer hun selv til at mangle.

Heldigvis har hun lidt 'på kistebunden', som hun håber kan hjælpe hende gennem krisen.

Hos Bestseller ønsker man ikke at stille op til interview, men finansdirektør Thomas Børglum Jensen udtaler i et skriftligt svar til B.T.:

»Vi forstår nødvendigheden af, at verden er blevet lukket ned af myndigheder verden over, og at folkesundheden kommer først. Men effekten af den nedlukning giver både os og vores samarbejdspartnere meget store vanskeligheder økonomisk.«

»Da hjælpepakker i forhold huslejebetaling og faste udgifter endnu ikke er implementeret, ønsker vi en dialog med vores udlejere om betalingen i den kommende periode, hvor butikkerne er lukkede, og vi har forsøgt at kontakte alle dem, vi kunne nå, telefonisk i håbet om at få en dialog. Vi har betalt huslejer for marts – også selvom butikkerne er lukkede.«

»I forhold til den konkrete butik i Holstebro, opsagde vi lejemålet tilbage i januar før krisen med seks måneders varsel, og vi vil arbejde på at finde en løsning med den konkrete udlejer og alle udlejere i denne svære situation,« lyder det fra Bestsellers Thomas Børglum Jensen.