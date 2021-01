Når det skotske stormagasin Jenners til maj lukker forretningen på Princes Street i Edinburgh efter 183 år, skal den historiske bygning fyldes på anden vis.

Og ejeren – den danske Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen – har allerede store planer på tegnebrættet.

Planer, som blandt andet indebærer, at mere end halvdelen af bygningen skal laves om til et hotel, skriver The Guardian.

Derudover vil Bestseller-milliardæren renovere bygningens facade og opføre et tre-etagers atrium og flere caféer og restauranter.

Anders Holch Povlsen ejer adskillige ejendomme i Skotland. Foto: Pressefoto/Bestseller Vis mere Anders Holch Povlsen ejer adskillige ejendomme i Skotland. Foto: Pressefoto/Bestseller

Anders Holch Povlsen købte den såkaldte Jenners-bygning tilbage i 2017 for omkring 50 millioner pund, svarende til cirka 417 millioner kroner.

Siden da har stormagasinet betalt godt 20 millioner kroner om året for at leje sig ind i bygningen, men det har ikke være muligt for de to parter at nå til enighed om en forlængelse af lejekontrakten.

Derfor lukker Jenners, som er et af verdens ældste stormagasiner, i maj forretningen på den historiske adresse i den gamle del af Edinburgh.

Allerede i 2019 var Anders Krogh, projektleder for Anders Holch Povlsens ejendomsselskabs planer for bygningen, nemlig ude og løfte sløret for omdannelsen af bygningen.

»Projektet handler først og fremmest om at sikre bevarelsen af den unikke historiske bygning i Edinburgh. Allerede da vi købte bygningen, vidste vi, at der fulgte et stort ansvar med købet,« sagde han dengang til Edinburgh News.

»Derfor tager vi opgaven meget seriøst.«