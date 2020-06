Bestseller, med Anders Holch Povlsen i spidsen, er hårdt ramt af coronakrisen.

I Canada ser det nu rigtig skidt ud for den danske virksomhed, hvor de har anmodet om konkursbeskyttelse.

Det skriver Real Insider.

Ifølge flere udenlandske medier har Bestseller Canada tirsdag eftermiddag indgivet en anmodning om konkursbeskyttelse.

Virksomheden er baseret i Montreal, og Bestseller driver 60 butikker i Canada, hvoraf det primært er Jack & Jones og Vero Moda-butikker.

Det canadiske medie Retail Insider skriver, at Bestseller Canada skylder deres kreditorer 39 millioner dollars svarende til 256,8 millioner kroner.

Til Børsen oplyser Bestseller, at gælden primært er til moderselskabet Bestseller for indkøb af varer.

»Vi har i en længere periode evalueret vores detailforretning i Canada, da denne ikke har været profitabel. Vi ønsker fortsat at drive detailforretning i Canada, og en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere vil give os de bedste muligheder herfor, således at vi kan bevare flest mulige butikker. Denne dialog med samarbejdspartnere er i Canada styret via en standard proces, som vi derfor har igangsat,« skriver Thomas Børglum Jensen, finansdirektør i Bestseller til Børsen.

At være i konkursbeskyttelse betyder, at virksomheden kan stoppe med at betale deres kreditorer, mens de arbejder på en plan for overlevelse. Den plan skal så godkendes af myndighederne, og bliver den det, så kan virksomheden forlade deres konkursbeskyttelse.

Det er skridtet før, at en virksomhed går konkurs.

Coronakrisen er formentlig skyld i denne status for selskabet, da deres butikker i Canada blev tvangslukket i otte uger.

Ifølge en kilde som Retail Insider har talt med, så vil 13 ud af 51 Jack & Jones-butikker i Canada blive 'udleveret til udlejere', og alle Vero Moda-butikker forventes at blive lukket.