Mens store selskaber som Copenhagen Medical og Carelink har tjent styrtende med penge på værnemidler, står det anderledes til hos Nine United Care.

Selskabet, der er stiftet af Bestseller-familien, er nemlig gået ud af regnskabsåret for 2020/2021 med et underskud på 6,3 millioner kroner.

Det fremgår af et nyt regnskab ifølge erhvervsmediet Finans.dk.

Nine United Care blev oprettet tilbage i november 2020, hvor coronapandemien stod på sit højeste herhjemme i Danmark.

Her var formålet med selskabet derfor både at bidrage til samfundet samtidig med, at Bestseller-familien ville lave en forretning ud af indkøb og salg af medicinsk udstyr importeret fra Kina.

Men på trods af adskillige leveringer af corona-lyntests til danske folkeskoler og regioner, er resultatet i stedet endt i rødt.

Ifølge Per Lykke, der er administrerende direktør i Nine United Care, er underskuddet »utilfredsstillende«. Overfor Finans vil han dog ikke kommentere yderligere på resultatet af hensyn til konkurrencemæssige årsager.

»Vi arbejder hårdt på, at indfri de ambitioner, vi har. Vores forretning fortsætter den med at tilbyde produkter ind til det offentlige og byde ind på de udbud, der kommer. Derudover tilbyder vi selvfølgelig også at sælge vores produkter til andre end stat og regioner,« skriver Per Lykke i en skriftlig kommentar til Finans.

Nine United Care er stiftet og ejet af Anders og Troels Holch Povlsen.