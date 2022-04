Og prisen går til …

Det var en stolt og glad Anders Holch Povlsen, ejer og administrerende direktør i Bestseller, der fredag aften blev hædret.

Han vandt Erhverv Aarhus Prisen for »sine imponerende forretningsmæssige bedrifter i modekoncernen, som han har udviklet med stor succes siden 2001.

Anders Holch Povlsen modtog ros for både sin arbejdsomhed, sit lederskab og den afsmitning Bestseller-succesen har haft på Aarhus og resten af landet.

Det var bestyrelsesformand for Erhverv Aarhus, Terje Vammen, og sidste års modtager af prisen, Marianne Bedsted, der kunne overrække prisen til Holch Povlsen i Hermans i Tivoli Friheden.

»Gennem en imponerende erhvervskarriere har Anders Holch Povlsen været helt fremme i forhold til at sætte dansk erhvervsliv på verdenskortet. Særligt det internationale udsyn har været kendetegnende for Bestsellers virke – også her i Aarhus, hvor vi i Erhverv Aarhus’ internationale indsats, International Community, ad flere omgange har haft fornøjelsen af at samarbejde med Bestseller,« sagde Terje Vammen i sin motivationstale fra scenen.

Terje Vammen lagde særligt vægt på Anders Holch Povlsens forretningsmæssige dygtighed, både hos Bestseller, men også i selskabet HEARTLAND.

»Din forretningsmæssige dygtighed og sans for succesfuldt at drive en virksomhed kommer ikke kun til udtryk i dit virke hos Bestseller, selvom det er i denne sammenhæng, du i dag tildeles Erhverv Aarhus Prisen. Også rækken af succesfulde virksomheder – danske såvel som udenlandske – som du gennem dit selskab HEARTLAND er involveret i, vidner om din positive afsmitning på dansk erhvervsliv.«

Det var da også en stolt Anders Holch Povlsen, der gik på scenen og modtog prisen.

»Listen over tidligere modtagere af Erhverv Aarhus Prisen vidner om de store ambitioner, som Aarhus har, og alle de initiativer og aktiviteter, der har gjort en positiv forskel for alle i byen. Fra erhvervslivet til bærende institutioner inden for uddannelse, forskning og kulturlivet,« sagde han og fortsatte:

»Derfor er jeg glad for at modtage prisen, som jeg på mange måder modtager på vegne af alle mine kolleger. Det er gennem deres iver og deres evner, at vi er nået så langt, og at deres bidrag til byen bliver anerkendt og bemærket, gør mig stolt.«

Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, deltog også i prisoverrækkelsen, og han gav udtryk for den store betydning, som Anders Holch Povlsen har haft for erhvervslivet og udviklingen i såvel Aarhus som resten af landet.

»Anders Holch Povlsen er en meget fortjent prisvinder. Afsindigt dygtig og nyskabende som med etableringen af HEARTLAND, der har haft stor indflydelse på en masse spændende nye virksomheder i Aarhus, men Anders Holch Povlsen er også et skoleeksempel på, at det at drive en stor virksomhed kan handle om andet end bundlinje,« sagde Jacob Bundsgaard og afsluttede:

»Hans engagement i Aarhus er ubetvivleligt, men samme engagement skinner flot igennem rigtig mange steder.«

Erhverv Aarhus Prisen er sponsoreret af Nykredit.