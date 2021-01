Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen går ind i 2021 med en formue, der gør ham til Danmarks rigeste person.

Han er god for næsten 57 milliarder kroner – 18 af milliarderne tjente han ind i 2020.

Så på trods af et år, hvor han blandt andet har fortalt, at han en dag havde oplevet, at der kun kom 1000 kroner ind på kontoen, så er det ikke gået helt skidt, skriver Herning Folkeblad.

Det var også lige før, at han mistede sin placering på magasinet Bloombergs liste over verdens 500 rigeste, men med et comeback i slutningen af 2020, så endte han alligevel med at stige hele 50 pladser.

Bestseller-ejeren er nu på listens plads 250. Han har derfor også overhalet Coloplast-ejer Niels Peter Louis Hansen, der plejer at have titlen som den rigeste i landet.

Niels Peter Louis Hansen blev nemlig 'kun' 15 milliarder rigere i 2020 og måtte rykke ned på andenpladsen over de rigeste i Danmark.

De danske rigmænds fremgang ser dog næsten lille ud, hvis man sammenligner dem med Tesla-ejeren Elon Musk. Hans formue voksede med hele 860 milliarder kroner i 2020.

Det betyder, at han i dag er god for over en billion – altså 1000 milliarder kroner.