Antallet af nye job var i marts det højeste i et halvt år, men beskæftigelsen er stadig lavere end før corona.

Antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked steg med 6000 personer i marts. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er den største stigning i beskæftigelsen i et halvt år.

Samlet er der 2,77 millioner beskæftigede i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik er beskæftigelsen 32.000 personer lavere, end før coronaudbruddet sidste år.

Tallet kan dog have ændret sig de seneste måneder, idet både april og maj har budt på en yderligere genåbning af samfundet, hvilket har sendt flere i job.

Beskæftigelsesministeriet udgiver dagligt tal for antallet af ledige i Danmark - som ikke må forveksles med beskæftigelsen - men her viser udviklingen, at antallet af arbejdsløse er faldet markant de seneste måneder.

Antallet af ledige nu er 745 personer højere end før coronakrisen.

Det er dog eksklusive 5533 personer, der er tilmeldt en ordning for arbejdsfordeling, hvor man arbejder på nedsat tid og får dækket resten med en forhøjet dagpengesats.

Da det stod værst til, var ledigheden steget med flere end 50.000 personer.

/ritzau/