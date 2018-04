Der kom flere lønmodtagere i arbejde i februar. Beskæftigelsen sætter igen rekord.

København. Beskæftigelsen i Danmark fortsætter rekordkurs i februar, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Fra januar til februar steg det samlede antal personer med lønmodtagerjob med 3800 personer til i alt 2.732.400 personer.

Antallet af lønmodtagere har dermed aldrig været højere, konkluderer Danmarks Statistik. Dermed er den seneste rekord fra januar slået.

Et særskilt blik på beskæftigelsen i de private virksomheder viser, at også her blev der sat ny rekord i februar.

I februar kom der 2600 flere lønmodtagere til i det private, hvor der dermed er ansat 1.905.100 personer i virksomheder og organisationer.

Det er det højeste antal lønmodtagere i den private sektor nogensinde, konkluderer Danmarks Statistik.

Hvis den positive udvikling i beskæftigelsen skal fortsætte, skal der rettes fokus mod de unge og især de nyuddannede, lyder det fra analysechef hos organisationen Lederne Kim Møller Laursen.

- Det er glædeligt, at vi fortsat er i stand til at øge beskæftigelsen, uden at der opstår omfattende flaskehalsproblemer. Men det er vigtigt, at vi også fremover undgår flaskehalse. Derfor skal vi blive bedre til at få flere unge i job.

- Der er en massiv overledighed i aldersgruppen 25-29 år. En stor del af de ledige i aldersgruppen 25-29 år er dimittender, siger Kim Møller Laursen i en kommentar.

/ritzau/