Den omdiskuterede og berygtede revisor Johnny Hast Hansen er gået personligt konkurs.

Det sker et år efter, han blev idømt i alt otte års konkurskarantæne.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det er dog ikke det eneste. Mere end 150 selskaber, som også har Johnny Hast Hansen som ejer, er siden slutningen af marts også gået konkurs, skriver mediet på baggrund af en optælling i erhvervsdatabasen BIQ.

Den fynske revisor har tidligere været et centralt emne i DR-programmet 'Pengejægerne', hvor man følger konkurssager, og han har flere gange været i medierne – blandt andet i Berlingske – for sine forretningsmetoder.

På Statstidende oplyses det, at Johnny Hast Hansen ved et dekret af 07. maj i år er blevet taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten »på grundlag af en begæring modtaget den 24.04.2020«:

»Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet,« lyder det på Statstidende.

Finans oplyser, at man har forsøgt at få en kommentar fra Johnny Hast Hansen, men han er ikke vendt tilbage til mediet. Det er kuratoren i sagen, Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, heller ikke. Det vides derfor ikke, hvorfor revisoren er gået personligt konkurs.