Siden 2010 har helskostfirmaet Wellvita haft Fødevarestyrelsen på 26 kontrolbesøg. Det har udmøntet sig i 18 kontrolrapporter med sanktioner og sammenlagt 13 sure smileys.

Alle sanktionerne handler om virksomhedens markedsføring af deres produkter, fortæller specialkonsulent fra Fødevarestyrelsen, Christina Møller, til Jyllands-Posten.

Hun udtaler sig i forbindelse med det seneste kontrolbesøg 23. november, som udmøntede sig i Wellvitas 13. sure smiley og en bøde på 30.000 kroner for 'sygdomsanprisning'.

Fødevarestyrelsen har vurderet, at virksomhedens markedsføring af et D-vitaminprodukt er ulovligt, da de lover kunden, at vedkommende kan blive helbredt for knogleskørhed og andre sygdomme.

'Virksomheden anpriser »hvem har brug for D-vitamin - personer med øget risiko for Osteoporose«. Osteoporose anses for at være en sygdomsanprisning,' står det skrevet i kontrolrapporten.

Christina Møller uddyber:

»Man må ikke markedsføre fødevarer med sygdomsanprisninger. Det betragter vi som en grov overtrædelse, fordi det kunne få folk, der lider af alvorlige sygdomme, til at tage et kosttilskud og undlade at gå til lægen og få den rette medicin,« siger hun til Jyllands-Posten.

Overfor mediet fortæller direktør Claus Toft Glerup fra Wellvita, at Fødevarestyrelsen har 'tromlet' hans virksomhed ned. Han giver også udtryk for, at Fødevarestyrelsens regler er meget komplekse, men man forsøger selvfølgelig at arbejde under dem efter bedste evne. Slutteligt mener han, at Fødevarestyrelsens nidkærhed er latterlig.

Christina Møller forstår til gengæld ikke, at Wellvita fortsætter med at bryde reglerne, da virksomheden ifølge hende godt ved, at man ikke må anprise med sygdomme.