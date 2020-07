Det danske herretøjsmærke Bertoni har ikke haft det nemt den seneste tid.

Allerede før coronakrisen kom, kæmpede virksomheden med at tjene penge. Og nu kan man notere et underskud, der er det største i virksomhedens historie.

Det skriver erhervsmediet Finans.

Det er blot et år siden, at man skiftede holdet på de øverste poster i virksomheden ud, men det er indtil videre ikke lykkedes at vende udviklingen.

Det seneste regnskab viser, at Bertoni har et minus for regnskabsåret 2019 på næsten 13 millioner kroner.

Det er ifølge Finans det største i virksomhedens historie.

Ledelsen kalder selv resultatet for 'utilfredsstillende' i regnskabet, som altså dækker 2019.

Det vides derfor ikke, hvordan coronakrisen i år kan ende med at påvirke virksomheden, der måtte sende størstedelen af de ansatte hjem og lukke butikker ned, da pandemien ramte, og landet blev lukket ned.

Man forventer derfor ikke sorte tal på bundlinjen i næste års regnskab, lyder det.