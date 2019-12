Fritz Hansen får schweizer som direktør, da Jacob Holm stopper efter 22 år på posten.

Møbelproducenten Fritz Hansen skifter ud på direktørposten.

Direktøren gennem 22 år, Jacob Holm, stopper, og han bliver afløst af schweiziske Josef Kaiser, der kommer fra møbelfirmaet Vitra International, hvor han senest har været salgsdirektør.

Det oplyser Fritz Hansen i en pressemeddelelse. Ifølge bestyrelsesformand Henrik Brandt er det Jacob Holms eget ønske at stoppe.

- Jacob Holm har for nogen tid siden informeret mig om, at han efter godt 22 år som CEO i Fritz Hansen ønsker at gå ind i en ny fase af sit arbejdsliv med fokus på bestyrelses- og rådgivningsarbejde, siger han i pressemeddelelsen.

Fritz Hansen fremstiller møbler designet af blandt andre Arne Jacobsen, Hans J. Wgner og Poul Kjærholm.

Blandt møblerne er klassikere som "Ægget" og "Svanen".

Selv om Jacob Holm stopper som direktør, er hans tid hos Fritz Hansen ikke forbi. Han fortsætter som bestyrelsesmedlem.

/ritzau/