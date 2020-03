En af de brancher, som er rigtig hårdt ramt af coronakrisen, er restaurationsbranchen.

Det betyder, at avisen Berlingske for første gang i 24 år ikke udkommer med en madanmeldelse.

Det skriver avisens faste madanmelder Søren Frank i en artikel.

Her beskriver han, hvordan den danske madscene de seneste mange år er blomstret op til at være førende på verdensplan.

Men med regeringens beslutning om at lukke restauranter for alt andet end take away, er krisen lige nu ved at smadre den fremgang, som vi har oplevet.

Blandt andet er flagskibe som Noma og Geranium lukket ned i minimum flere uger som følge af coronakrisen.

De to restauranter - med henholdsvis to og tre Michelinstjerner - tog allerede beslutningen om at lukke ned, inden Mette Frederiksen beordrede restauranter lukkede. Men alt i alt betyder det en branche i hård krise.

'I år er det præcis 25 år siden, at jeg i 1995 blev madanmelder. I alle årene er det kun gået én vej med byens madscene, og det er fremad. Altså indtil for få dage siden, hvor det hele lukkede på grund af coronapandemien og nok aldrig bliver det samme igen,' skriver Søren Frank.