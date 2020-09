Berlingske har grundet to smittetilfælde sendt de ansatte hjem. Avisen udkommer stadig på print og på nettet.

To medarbejdere hos Berlingske er blevet testet positive for coronavirus.

Derfor er alle avisens medarbejdere blevet sendt hjem. Det oplyser Tom Jensen, der er Berlingskes chefredaktør, til B.T.

- Vi har to smittede medarbejdere og har ud fra et sikkerhedsprincip valgt at hjemsende alle medarbejdere, så smitten ikke kan brede sig, siger Tom Jensen.

Avisen fik besked om de to smittetilfælde blandt medarbejderne tirsdag aften.

Det hjemsendte personale arbejder hjemmefra, så Berlingske udkommer både på print og på nettet som normalt.

Berlingske er en del af mediekoncernen Berlingske Media. Koncernen består ud over Berlingske også af Weekendavisen, B.T. og finansmediet Euroinvestor.

Ved udgangen af sidste år havde Berlingske Media cirka 500 medarbejdere. Det viser seneste årsrapport.

Berlingske Media har siden 2014 været ejet af den belgiske mediekoncern De Persgroep, der i dag hedder DPG Media.

/ritzau/