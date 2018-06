Euroinvestor, der i mere end ti år har været et aktivt debatforum for private investorer, er solgt.

København. Det børsnoterede Euroinvestor sælger investeringsdelen af forretningen til Berlingske Media.

Det skriver Ritzau Finans efter Euroinvestor har udsendt en meddelelse via fondsbørsen.

Ifølge meddelelsen erhverver Berlingske Media sig hjemmesiderne Euroinvestor.dk, Euroinvestor.com, Valutakurser.dk og alle koncernens investor-sider.

- Vi ser et stort vækstpotentiale inden for koncernens forretningsområder.

- Med salget af Euroinvestor.dk skærper vi fokus på vores kerneområde og får samtidig frigivet likviditet til at udvikle og investere i produkterne, siger Frederik Rovsing, administrerende direktør i Euroinvestor, i meddelelsen.

Prisen for hjemmesiderne lyder på 23 millioner kroner. Salget ventes at blive gennemført 15. september i år.

Nu vil det resterende Euroinvestor skifte navn til Boliga Gruppen og fokusere sine aktiviteter på bolig- og lånemarkedet i Danmark, lyder det i pressemeddelelsen.

Berlinske Media fortæller, at erhvervsmediet Business og nytilkøbene vil fortsætte under separate brands, men at der vil ske en samkøring i forhold til annoncesalg.

- Købet af Euroinvestor giver os en førende position på markedet for nyheder og information til investorer.

- Vi ser frem til at udvikle produktet til glæde for brugere og annoncører, siger Anders Krab-Johansen, koncernchef for Berlingske Media, i en pressemeddelelse.

I den meddelelse beskrives Euroinvestor som Danmarks førende investorportal og største aktiedebatforum. Ifølge meddelelsen har Euroinvestor.dk over 500.000 brugere hver måned.

/ritzau/