En række programmer fra Radio24syv fortsætter hos Berlingske Media.

Det skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

Berlingske Media har været medejer af radiostationen, som lukker og slukker torsdag, de seneste otte år.

B.T. overtager titlerne 'Fodbold FM', 'Politiradio' og 'Det, vi taler om'.

Euroinvestor overtager 'Millionærklubben'.

Berlingske kommer til at udgive 'Cordua og Steno', 'Kampagnesporet' og 'Hitlers Æselører'.

Weekendavisen viderefører '24 spørgsmål til professoren'.

'Jeg vil ikke se passivt til, når journalistisk talent stoppes,' skriver Anders Krab-Johansen, koncernchef hos Berlingske Media, på Twitter.

Berlingske Media overtager ligeledes arkivet med alle programformater fra Radio24syv. Berlingske Media vil ligeledes sørge for, at arkivet bliver tilgængeligt for offentligheden.

Tidligere er det meldt ud, at programmet 'Nattevagten' fortsætter på Radio 4.

/ritzau/