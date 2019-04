Mediekoncernen bag blandt andet Berlingske, B.T. og Weekendavisen er mandag kommet med årsregnskab.

Berlingske Media fordoblede i 2018 sit overskud, mens der blev skåret omkring 100 millioner kroner af omsætningen.

Det fremgår af regnskabet for mediekoncernen, som er blevet offentliggjort mandag eftermiddag.

Årets omsætning er på 1,1 milliarder kroner mod 1,2 i 2017.

- Omsætningen faldt en smule som en naturlig konsekvens af vores digitale fokus, skriver koncernen i sin beretning.

Driftsresultatet landede på 96 millioner kroner i 2018 mod 49 millioner kroner året før.

Resultatet efter skat endte på 27,4 millioner kroner - lidt over en fordobling fra året før, hvor det var på cirka 13 millioner kroner.

I begyndelsen af 2018 skar Berlingske Media over 90 stillinger som led i den digitale omstilling. Blandt andet blev papiravisen Metroxpress til B.T. Metro, og børneavisen Kids News blev lukket.

Af regnskabet fremgår det, at antallet af medarbejdere i koncernen er faldet fra 838 i 2017 til 748 i 2018.

- Vi har oplevet vækst i den digitale forretning, og den enkle struktur har givet lavere omkostninger, skriver Berlingske Media blandt andet i beretningen.

Anders Krab-Johansen, koncernchef for Berlingske Media, skriver i en kommentar til regnskabet, at koncernen har gennemført en digital omstilling.

- Ved fælles indsats har vi gennemført en digital omstilling af Københavns ældste mediehus. Vi er stolte af vores medier og af årets stærke resultat, udtaler han i en meddelelse.

Det fremgår da også af årsberetningen, at betydningen af nyheder på smartphones fortsætter med at vokse, og at flere nu får nyheder på smartphones i stedet for computere.

Berlingske Media giver med koncernregnskabet også et indblik i, hvordan det går med mediehuset medier. B.T. bidrager med 40 millioner kroner til driftsregnskabet, mens Berlingske og Weekendavisen leverer henholdsvis 25 og 23 millioner.

Radio24syv giver to millioner kroner til driftsresultatet, mens de sidste seks millioner kroner kommer fra andre - blandt andet Trykkompagniet og investorsitet Euroinvestor.

/ritzau/