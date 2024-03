Der er fundet 13 eksempler på plagiat i de artikler, som Katherine Diez har skrevet for Berlingske.

13 gange har anmelderen og klummeskribenten Katherine Diez i større eller mindre grad plagieret andres arbejde i de artikler, hun har skrevet for Berlingske.

Det er resultatet af den undersøgelse, som graverjournalisten Niels Lykke Møller har foretaget af de 43 boganmeldelser og 51 klummer, som avisen har bragt.

Det er hovedsageligt i anmeldelserne, at der optræder passagerer, som i store træk er kopier af tekster, som andre har skrevet tidligere.

Chefredaktionen vurderer, at der i alle tilfælde er tale om brud på avisens retningslinjer for citering.

Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, kalder resultatet "alvorligt".

- Det er et hak i troværdigheden - ikke bare for Katherine Diez, men også for os på Berlingske, som i sidste ende har ansvaret for de artikler, der bliver publiceret. Så det er virkelig ærgerligt, siger han til avisen.

Berlingske har besluttet ikke at fjerne de tekster, hvor der uretmæssigt er lånt fra andre.

I stedet vil de blive udstyret med en disclaimer, som fortæller, hvilke steder i teksten der formentlig er kopieret andre steder fra, ligesom der også vil blive linket til resultatet af undersøgelsen.

Selv siger Katherine Diez om konklusionerne i undersøgelsen:

- Det vidner om intet andet end dovenskab, foragtelig mangel på selvindsigt og en sørgelig, altoverskyggende frygt for at blive afsløret som det, jeg har brugt det meste af mit liv på at flygte fra: at være et helt almindeligt, usikkert menneske, lyder det i en skriftlig kommentar.

Hun vil senere uddybe sit syn på undersøgelsen på sin Instagram-profil.

Modemagasinet Elle fortalte i slutningen af januar, at man har fjernet tre artikler, som Katherine Diez har skrevet, fordi man mistænker dem for at indeholde plagierede passager.

Det var brugere på debatforummet Reddit, der i januar gjorde opmærksom på, at der i Katherine Diez' tekster og Instagram-opslag optrådte tekstbidder, der var stjålet fra andre.

Katherine Diez har på sin LinkedIn-profil tidligere hævdet, at hun har en bachelor i dansk fra Københavns Universitet.

Her kender man imidlertid ikke til, at en person ved navn Katherine Diez skulle have bestået en bachelor.

/ritzau/