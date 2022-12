Lyt til artiklen

Julemånederne er afgørende for detailhandleres årsomsætning, hvor der plejer at blive slået rekorder.

Men i år viser årets julehandel et noget anderledes billede, skriver Børsen.

For landets detailforretninger kæmper i øjeblikket hårdt med at få styr på deres likviditet, altså om virksomheden er i stand til at købe varer og betale deres regninger.

Og det kan nu komme til forbrugerens fordel, da varelagrene er propfyldte og kræver, at der bliver solgt en masse ud.

»Vi oplever en benhård priskrig på kategorier inden for mode og sæsonvarer. Det viser meget tydeligt, at lagrene rundt om i branchen boomer. Det kan vi også se med de priser, som vi sætter varerne til allerede nu. Det virker som om, nogle firmaer har haft et dårligere salg end forventet og derfor nu er i gang med at få det løst,« siger Peter Fabricius, der er administrerende direktør i Magasin til Børsen.

December måned bliver derfor afgørende for, i hvilket omgang virksomhederne starter det nye år med for mange varer på lager.

Der er derfor også allerede meget, der tyder på, at vi kommer til at se et vildt januarudsalg, hvor de virksomheder, der ikke får en fornuftig julehandel må sælge ud, så regningerne kan betales.

Problemerne om de fyldte varelagre startede i forbindelse med corona, som gav udfordringer med forsyningssikkerheden. Derfor købte mange virksomheder godt med varer til at bakke deres lagre op. Men nu har den høje inflation og de voldsomme udgifter til el og varme gjort danskerne mere tilbageholdende med deres forbrug.