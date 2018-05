I en bemærkelsesværdig manøvre forlader 21 sportsbutikker samtidig kæden Intersport for at melde sig under fanerne hos konkurrenten Sport 24. Det gør samtidig Sport 24 til den største kæde af sportsbutikker i Danmark.

Det oplyser Sport 24 i en pressemeddelelse.

De 21 butikker skifter navn og facade 1. oktober. Butikkerne udgør i dag ifølge Sport 24 en tredjedel af deres konkurrents butikker.

De to kæder fungerer som såkaldte franchises, hvor butiksejerne køber sig ind i en kæde og får dens brand og fælles indkøbsmuligheder til gengæld.

Sport 24-direktør Lars Elsborg skjuler ikke sin glæde over manøvren i pressemeddelelsen:

- Det er med stor glæde, at vi byder de nye butikker velkommen hos Sport 24. Vi er meget stolte af, at de mange butiksejere har vist os tillid og valgt Sport 24 efter mange år i en anden kæde, siger han.

- Samtidig er vi selvfølgelig enormt glade for at kunne se frem til en omsætningsvækst på mellem 200 og 300 millioner kroner.

I hele Sport 24s koncern er i forvejen 25 butikker, 38 outletbutikker og otte businessafdelinger.

Disse butikker skifter fra Intersport til Sport 24 København. 21 sportsbutikker skifter 1. oktober fra Intersport-kæden til konkurrenten Sport 24. Butikkernes ejere melder butikkerne ind i de forskellige butikskæder - såkaldte franchises. Her nyder de godt af kædens navn og fællesindkøbsmuligheder. Her kan du se hvilke byer, hvor Intersport-butikker 1. oktober bliver til Sport 24-butikker: * Aalborg City. * Aars. * Skagen. * Hadsund. * Hobro. * Skive. * Struer. * Viborg. * Herning City. * Ringkøbing. * Grindsted. * Vejle City. * Esbjerg. * Aabenraa. * Tønder. * Sønderborg. * Rudkøbing. * Køge. * Roskilde. * Ringsted. * Nexø. Kilder: Sport 24. /ritzau/

