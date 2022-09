Lyt til artiklen

Det sendte chokbølger gennem luften, da Danish Crown torsdag meldte ud, at omkring 350 medarbejdere skal fyres.

For ikke nok med, at det var en hård udmelding, så kunne flere af virksomhedens medarbejdere også læse, se eller høre om i det medierne, før de selv anede noget.

Og nu frygter borgmester i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesten, at fyringsrunden bare er begyndelsen på en større krise, og at endnu flere vil blive arbejdsløse. Det skriver SN.dk.

»Jeg kan godt frygte, at vi ser ind i en periode, hvor folk får sværere ved at komme hurtigt tilbage i arbejde,« fortæller han til mediet.

Han er nemlig bange for, at virksomhederne generelt har store udfordringer med hensyn til omkostninger, at det kan være svært at se, at de har lyst til at ansætte folk.

Fyringsrunden betyder, at 75 stillinger skal nedlægges i Ringsted, mens 275 skal nedlægges i Sæby i Nordjylland

»Siden efteråret 2020 og indtil for få uger siden har vi nærmest konstant haft flere slagteklare grise, end vi kunne nå at slagte. Nu ser billedet helt anderledes ud, og det gør ondt, at vi nu efter alt at dømme kommer til at tage afsked med omkring 350 dygtige medarbejdere,« sagde Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown.